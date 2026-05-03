Динамо – Шахтар: відео голів матчу

У неділю, 3 травня, проходить матч 26-го туру УПЛ між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Вже на 13-й хвилині гри шикарний гол майже з центра поля Матвія Пономаренка вивів господарів вперед.

На старті другого тайму Лукас Феррейра відновив паритет на табло, "прошивши" Руслана Нещерета.

На 68-й хвилині Траоре вдало зіграв на добиванні, вивівши вже донецький колектив вперед.

"Гірники" підходять до центральної гри туру у статусі лідера розіграшу першості, маючи у своєму активі 60 балів. Відрив від черкаського ЛНЗ, який йде другим, вже складає 7 очок.

Якщо донеччанам вдасться перемогти у столиці, то зможуть ще краще закріпитися у першому місці турнірної таблиці. Адже команда Віталія Пономарьова у цьому турі розписала нульову нічию з львівськими Карпатами.

Натомість Динамо з 47 пунктами посідає 4-ту сходинку, поступаючись третьому житомирському Поліссю лише 2 очками.

На думку ліцензованого букмекера betking, невеликою перевагою володіє Динамо – 2,60. Тоді як на перемогу Шахтаря дають коефіцієнт 2,66. Мирова – 3,50.

