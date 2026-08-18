Після демаршу українця: Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо Циганкова

Іспанська Жирона оголосила про відкриття дисциплінарного провадження щодо Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку.

Про це повідомляє сайт "червоно-білих".

У каталонському клубі вважають, що дії українського легіонера можуть являти собою порушення його договірних зобов'язань та не водночас не відповідають стандартам поведінки, яких вимагає організація.

"ФК Жирона захищатиме свої права та інтереси і вживатиме відповідних заходів у рамках цієї процедури. Клуб наразі не робитиме жодних подальших публічних заяв з цього питання", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги, і Циганков захотів покинути клуб, контракт із яким діє до 30 червня 2027 року.

Напередодні українець потрапив у заявку на матч першого туру Сегунди проти Леганеса (нічия 1:1), проте відмовився виходити на заміну. Подейкують, що після матчу Циганков побився з одним із представників медперсоналу клубу. Фанати Жирони виступили з публічним засудженням поведінки гравця.

В іспанському клубі заборонили 28-річному правому вінгеру збірної України контактувати з представниками ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що іспанська Валенсія стежить за лідером збірної України. Ще перед цим була інформація про те, що Циганков близький до переходу у турецький Трабзонспор.

Українець виступає за каталонський клуб із січня 2023-го. Від моменту трансферу з київського Динамо провів у червоно-білій футболці 119 поєдинків (20 голів і 23 асисти). Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро.