Кожен бачить свою правду – ту, в яку він вірить: Циганков попрощався з Жироною

Український вінгер Віктор Циганков попрощався з Жироною, з якої перейшов до Аякса, подякувавши вболівальникам та клубу, а також підкресливши, що ніколи не був проти іспанської команди.

Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

"Кожен бачить свою правду – ту, у яку він вірить. І дуже складно судити, хто має рацію, а хто ні. Але для мене факти завжди говорили більше, ніж слова. Я ніколи не був проти клубу, а тим більше проти вболівальників. Саме вони роблять мене тим, ким я є (байдуже, граю я за клуб чи за свою збірну). І я завжди намагався віддячити їм своєю грою на полі. Іноді все виходить добре, іноді – ні. Але завжди – на 100%. То чому ж наша спільна історія завершується саме так? Це питання, яке хвилює багатьох. Але, як завжди, відповідатиму на нього лише я. Із сумом у серці, попри все, що сталося протягом останніх двох місяців, я хочу лише подякувати вам. За всі ті історичні моменти, які ми пережили разом. Я пишався кожним матчем, який провів за цей клуб, незалежно від того, де ми грали: у Лізі чемпіонів чи боролися за збереження місця в Ла Лізі", – зазначив Віктор.

Циганков наголосив, що людяність і повага до інших людей та їхніх рішень – це світло, яке допомагає побачити правду.

"Я вірю у свою правду і продовжую рухатися вперед із нею. Бажаю футбольному клубу Жирона лише перемог і великої удачі", – написав Циганков.

Напередодні стало відомо, що фанати Жирони масово висловлюють своє негативне ставлення до вінгера збірної України у клубних соцмережах.

Зазначимо, що прощання Циганкова з Жироною вийшло не надто дружнім. Віктор влаштував демарш у матчі першого туру іспанської Сегунди проти Леганеса. Він відмовився виходити на заміну, після чого побився в роздягальні.

Згодом Жирона заборонила вінгеру спілкуватись із пресою та відкрила дисциплінарне провадження. На матч другого туру він не потрапив до заявки.