Ексвінгер Барселони став одноклубником Ваната й Пищура в Жироні

28-річний іспанський правий вінгер Карлес Перес став гравцем каталонської Жирони.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, футболіст доєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований на рік співпраці – до 30 червня 2027 року.

Зауважимо, що Перес є вихованцем іншого каталонського колективу – Барселони. За першу команду "блаугранас" іспанець відіграв 13 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

На початку 2020 року гравець перейшов на правах оренди до італійської Роми, де в підсумку залишився на три з половиною роки. За цей час вінгер провів у складі римської команди 76 ігор та записав до свого активу 8 забитих м'ячів та 7 результативних передач.

Згодом Перес захищав кольори Сельти Віго, Хетафе та Аріс Салоніки. Зокрема за грецький колектив нападник відіграв 27 поєдинків (1 гол та 1 асист) у сезоні-25/26.

Нагадаємо, що напередодні "жиронці" продали українського вінгера Віктора Циганкова, який покинув клуб зі скандалом. Він продовжив кар'єру в амстердамському Аяксі, за який зможе дебютувати не раніше вересня.

Водночас у каталонському клубі досі залишились українці Владислав Крапивцов, Олександр Пищур і Владислав Ванат, який нещодавно відзначився голом у ворота Лас-Пальмаса в 3-му турі Сегунди.