Без жодного українця на полі: Жирона нічиєю з Леганесом стартувала у Сегунді

Жирона розписала мирову з Леганесом у першому турі іспанської Сегунди (другий за силою футбольний дивізіон країни).

У заявку каталонського клубу потрапили троє українських легіонерів – Владислав Крапивцов, Владислав Ванат і Віктор Циганков, але жоден із них не з'явився на полі.

Перша половина зустрічі минула без голів, а у другому таймі команди обмінялися результативними ударами. Жирона та Леганес поділили очки на старті нового сезону-2026/27.

Чемпіонат Іспанії – Сегунда

1 тур, 16 серпня

Жирона – Леганес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Гарсія, 1:1 – 90 Руїс

Жирона після першого туру посідає 7-ме місце, тоді як Леганес йде поруч – на 8-мій сходинці.

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Нагадаємо, що довкола Віктора Циганкова та його можливого відходу з каталонського колективу ведеться багато розмов. Раніше повідомлялося, що український вінгер відхилив пропозицію із США.