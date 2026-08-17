Ти невдячний і безчесний. Фанати Жирони звернулися до Циганкова

Угрупування фанатів Жирони "Jovent Gironi" звернулося до вінгера команди Віктора Циганкова після його відмови виходити на заміну в матчі 1 туру Сегунди проти Леганеса.

Заяву угрупування наводить офіційна сторінка "Jovent Gironi" в Х.

"Є межі, які гравець Жирони не має права перетинати. Те, що зробив Віктор Циганков, відмовившись виходити на заміну, є неприпустимою неповагою до партнерів по команді, вболівальників і клубу. Ми розуміємо, що ти можеш хотіти піти, мати на руках пропозиції, усе це частина футболу.

Але ми не приймаємо того, що ти відмовляєшся захищати цю футболку та виконувати свої обов'язки, маючи чинний контракт. Той, хто має честь носити цю футболку, повинен поважати її до кінця. Вікторе, ти невдячний і безчесний. Ми більше не хочемо бачити тебе тут ані секунди", – сказано в заяві фанатів.