Ванат може зіграти в наступному матчі Жирони

Нападник збірної України Владислав Ванат може взяти участь у наступному матчі Жирони.

Про це повідомляє L'Esportiu de Catalunya.

Шанси Ваната вийти на поле оцінив головний тренер Жирони Кіке Альварес:

"Владислав вирішив видалити якісь фото із соцмереж? Я не стежу за цим. Ванат у порядку. Є шанс, що Владислав завтра вийде на поле і допоможе нам", – заявив наставник команди.

Нагадаємо, перші два матчі Жирони в новому сезоні Ванат пропустив, Альварес пояснював його відсутність легкою травмою. Все це відбувається на фоні інформації про те, що Владислав попросив Жирону про трансфер і видалив із соцмереж усі згадки про каталонський клуб.

Раніше Жирона продала в Аякс іншого гравця збірної України, Віктора Циганкова.

Свій наступний матч Жирона проведе в суботу, 29 серпня, в 3 турі Сегунди проти Лас-Пальмас. Початок – о 22:30 за київським часом.