Ванат відзначився асистом у дебютному офіційному матчі Пищура за Жирону

Український форвард Владислав Ванат записав першу результативну дію у новому сезоні-2026/27 за іспанську Жирону.

Нападник збірної України віддав гольову передачу на Ясера Аспрілью під час третього взяття воріт Лас-Пальмас у межах 3-го туру Сегунди (друга за силою ліга Іспанії).

Також за "червоно-білих" вперше в офіційному матчі дебютував інший український футболіст вістря атаки Олександр Пищур, який отримав 6 ігрових хвилин.

Цікаво, що це був перший поєдинок для обох українських легіонерів у складі каталонської команди у поточному сезоні. У двох попередніх іграх Ванат залишався на заміні, а Пищур навіть не потрапляв у заявку.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Жирони з рахунком 5:2.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3 тур, 29 серпня

Жирона – Лас-Пальмас 5:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Хастін, 1:1 – 48 Хайме, 2:1 – 55 Бельтран, 3:1 – 60 Аспрілья, 4:1 – 72 Аспрілья, 4:2 – 85 Міясіро, 5:2 – 90+1 Гонсалес

Вилучення: 75 Хесе (Лас-Пальмас)

Відеоогляд матчу Жирона – Лас-Пальмас від MEGOGO

Нагадаємо, що Жирона 27 серпня продала Віктора Циганкова, який покинув клуб зі скандалом. Український вінгер продовжив кар'єру в амстердамському Аяксі, за який зможе дебютувати не раніше вересня.