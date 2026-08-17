Підтримав демарш Циганкова: журналіст розкрив, чому Ванат не зіграв за Жирону

Владислав Ванат був у заявці Жирони на матч 1-го туру іспанської Сегунди-2026/27, але також, як і Віктор Циганков, не з'явився на футбольному полі.

Про це інформує Ніл Сола.

Обидва українські легіонери відмовилися виходити на заміну. Ванат навіть не захотів розминатися за межами поля, а у роздягальні каталонського клубу негативно відреагували на таку позицію українців.

Також у запасі "червоно-білих" увесь поєдинок провів український воротар Владислав Крапивцов. Без українських гравців Жирона вирвала нічию (1:1) у Леганеса.

Раніше повідомлялося, що Жирона прагне зберегти Ваната після вильоту з Ла Ліги, з яким у нього контракт до 30 червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Владислав виступає за іспанський клуб із вересня 2025-го. Відтоді провів у червоно-білій футболці 29 ігор, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами.

Додамо, що команда Кіке Альвареса після першого туру посідає 7-ме місце. У наступному турі "червоно-білі" зіграють на виїзді проти Кордови (21 серпня о 22:00 за київським часом).