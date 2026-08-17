Циганков побився в роздягальні після матчу Жирони

Вінгер збірної України Віктор Циганков став учасником бійки після матчу Жирони з Легенесом (1:1) у першому турі Ла Ліги 2.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, одразу після фінального свистка в роздягальні каталонців сталася сутичка. У конфлікті брав участь безпосередньо Циганков та один із членів медичного штабу.

Однією із причин називається напруженість у відносинах між 28-річним гравцем, який вимагає трансфер, і його клубом. У цій грі Віктор начебто відмовився виходити на заміну.

Загалом бійка мала масовий характер. До бунту приєдналися й інші гравці: Владислав Ванат, Донні ван де Бек та Аззедін Унахі – всі вони також вимагають, щоб їх виставили на трансфер.

Зазначається, що каталонці хочуть отримати солідну суму, яку запропонували лише Трабзонспор і Нью-Йорк Сіті. Проте вінгера збірної України не цікавлять ці варіанти.

Нагадаємо, що Жирона вилетіла в Сегунду за результатами сезону-2025/26. Контракт Віктора Циганкова з каталонцями розрахований до 30 червня 2027 року.