Жирона забороняє Циганкову спілкуватися з пресою

Український вінгер Жирони Віктор Циганков на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував ряд скріншотів, із яких зрозуміло, що клуб забороняє йому спілкуватися з пресою.

На першому скріншоті показано відповідь пресслужби Жирони неназваному журналісту на запит щодо проведення інтерв'ю з Циганковим:

"Мені шкода, але наразі ми не проводимо індивідуальних інтерв'ю і, найімовірніше, не будемо робити цього до завершення трансферного вікна. Проводитимемо ті інтерв'ю, які передбачені в дні матчів, а також у разі презентації нового гравця. Насправді останніми днями ми отримали чимало запитів — від Catalunya Ràdio, RAC1, Diari de Girona, L'Esportiu та інших — щодо різних футболістів, і всім відповіли однаково. Тому з боку клубу було б неправильно робити для когось виняток, адже це поставило б інші ЗМІ в нерівне становище. Дякуємо", – сказано у відповіді працівника Жирони.

На другому скріншоті Циганков показав пост із командного чату каталонців, у якому представники клубу нагадують про заборону на несанкціоноване спілкування зі ЗМІ:

"Привіт усім. Нагадуємо, що відповідно до внутрішніх процедур клубу будь-яка публічна комунікація, інтерв'ю чи взаємодія зі ЗМІ повинні бути попередньо узгоджені та дозволені відповідальним за пресу клубу", – написано в повідомленні.

Далі Циганков наводить скріншот приватного повідомлення від одного з представників клубу:

"Привіт, Вікторе. Нагадуємо, що, як передбачено твоїм контрактом (як і контрактами решти твоїх партнерів) щодо взаємодії з пресою, для будь-якої публічної комунікації, інтерв'ю тощо ти повинен попередньо отримати дозвіл керівника пресслужби клубу. Один журналіст зв'язався з нами, і ми повідомили йому, що наразі не даємо інтерв'ю з футболістами. Тобі також про це повідомили, тому ти вже знаєш, що не маєш дозволу від клубу. Обов'язок отримувати попередній дозвіл — це не просто внутрішня рекомендація. Це частина контрактних зобов'язань футболістів і їхнього обов'язку дотримуватися вказівок клубу. Отже, надання інтерв'ю або будь-які публічні заяви без такого дозволу будуть вважатися порушенням контракту. Як ми вже повідомляли раніше, порушення контракту змусить нас застосувати дисциплінарні заходи".

Наостанок Циганков опублікував фото із закритим рукою ротом і надписом "Одного дня я все розповім".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги, і Циганков захотів покинути клуб, контракт із яким діє до літа 2027 року.

Напередодні українець потрапив у заявку на матч першого туру Сегунди проте Леганеса, проте відмовився виходити на заміну. Подейкують, що після матчу Циганков побився з одним із представників медперсоналу Жирони. Фанати Жирони виступили з публічним засудженням поведінки гравця.