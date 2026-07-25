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Іменитий іспанський клуб націлився на Циганкова

Олег Дідух — 25 липня 2026, 12:50
Іменитий іспанський клуб націлився на Циганкова
Віктор Циганков
Getty Images

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков може продовжити кар'єру у Валенсії.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, Валенсія наразі шукає підсилення на позицію правого вінгера, і розглядає Циганкова як одного з кандидатів. Утім, окрім "кажанів", українцем цікавляться ще декілька клубів Ла Ліги.

Наразі між Циганковим і Жироною починає розпалюватися конфлікт. Після вильоту клубу з Ла Ліги вінгер пообіцяли не чинити перепон відходу гравця, проте наразі жодна пропозиція не задовольнила фінансові вимоги Жирони.

Циганков продовжує тренуватися з командою, проте, якщо питання його трансферу з зрушиться з мертвої точки, українець може вдатися до бойкоту матчів. Контракт гравця діє до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков близький до переходу в Трабзонспор.

Валенсія Віктор Циганков

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