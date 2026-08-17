Відмовився виходити на заміну: Циганков влаштував саботаж у матчі Жирони в Сегунді

Український правий вінгер Віктор Циганков потрапив у заявку Жирони на стартовий матч у Сегунді-2026/27 проти Леганеса, але не захотів виходити на заміну.

Про це повідомив відомий журналіст COPE Арнау Поу.

Авторитетний представник ЗМІ процитував слова головного тренера "червоно-білих" Кіке Альвареса щодо ситуації з Циганковим.

"З ним усе було гаразд, його викликали на поле, але він не захотів переодягатися, щоб вийти на гру. Після матчу він залишився на трибунах. Не пригадую, щоб професійний гравець коли-небудь поводився так", – заявив наставник Жирони.

Відзначимо, що до заявки каталонського клубу також потрапили українці Владислав Крапивцов і Владислав Ванат, але вони також не вийшли на футбольне поле. Без українських гравців Жирона розписала нічию – 1:1.

Циганков прагне покинути каталонський клуб після вильоту з Ла Ліги. Однак іспанський клуб не збирається задарма прощатися із 28-річним футболістом збірної України, з яким у нього контракт до кінця червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що іспанська Валенсія стежить за лідером збірної України. Ще перед цим була інформація про те, що Циганков близький до переходу у турецький Трабзонспор.

Нагадаємо, що українець виступає за каталонський клуб із січня 2023-го. Від моменту трансферу з київського Динамо провів у червоно-білій футболці 119 поєдинків (20 голів і 23 асисти).

Додамо, що команда Альвареса після першого туру посідає 7-ме місце. У наступному турі "червоно-білі" зіграють на виїзді проти Кордови (21 серпня о 22:00 за київським часом).