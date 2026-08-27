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Фанати Жирони ображають Циганкова у соцмережах

Олег Дідух — 27 серпня 2026, 16:55
Фанати Жирони ображають Циганкова у соцмережах
Віктор Циганков
Getty Images

Фанати Жирони масово висловлюють своє негативне ставлення до вінгера збірної України Віктора Циганкова у клубних соцмережах.

У четвер, 27 липня, каталонський клуб оголосив про трансфер Циганкова в Аякс. Під постом на сторінці клубу в Інстаграмі багато фанатів Жирони назвали Віктора пацюком і масово використовували емодзі та картинки з пацюками.

Зазначимо, що прощання Циганкова з Жироною вийшло не надто дружнім. Віктор влаштував демарш у матчі першого туру іспанської Сегунди проти Леганеса. Він відмовився виходити на заміну, після чого побився в роздягальні.

Згодом Жирона заборонила вінгеру спілкуватись із пресою та відкрила дисциплінарне провадження. На матч другого туру він не потрапив до заявки.

Аякс Жирона Віктор Циганков

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