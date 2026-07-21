Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Циганков близький до трансферу в іноземний клуб, де грають два футболісти збірної України

Денис Іваненко — 21 липня 2026, 13:32
Циганков близький до трансферу в іноземний клуб, де грають два футболісти збірної України
Віктор Циганков
Getty Images

Віктор Циганков найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомив турецький журналіст Ебубекір Джан.

Футболіст Жирони близький до переходу у Трабзонспор. До Іспанії вже вилетів віцепрезидент "бордово-синіх" Ібрагім Шахінкайя, який має остаточно домовитись про цей трансфер.

"Циганков випереджає інших кандидатів у списку клубу. Очікується, що цей гучний трансфер буде оформлено вже протягом цього тижня", – написав журналіст.

Зазначимо, що раніше саме Ебубекір Джан повідомляв про пропозицію Трабзонспора Жироні за Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Тоді обидва гравці начебто були не дуже зацікавлені в переїзді до Туреччини, проте наразі ситуація щодо вінгера змінилась.

За "бордово-синіх" вже тривалий час виступає Арсеній Батагов, а влітку до команди долучився Руслан Малиновський. Також минулого сезону за них грали Данило Сікан та Олександр Зубков.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у складі Жирони провів 119 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 асисти. Каталонці вилетіли з Ла Ліги й у наступній кампанії гратимуть у другому за силою іспанському дивізіоні.

Читайте також :
Циганков став пріоритетною трансферною метою клубу Ла Ліги
Жирона Трабзонспор Віктор Циганков

Віктор Циганков

Трабзонспор зробив пропозицію Жироні щодо трансферу двох українців, однак отримав відмову
Циганков став пріоритетною трансферною метою клубу Ла Ліги
Циганков обрав новий клуб після вильоту Жирони з Ла Ліги
Іспанський клуб з найбільшим "українським десантом" призначив нового головного тренера
Барселона зацікавлена у трансфері Циганкова

Останні новини