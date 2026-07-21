Циганков близький до трансферу в іноземний клуб, де грають два футболісти збірної України

Віктор Циганков найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомив турецький журналіст Ебубекір Джан.

Футболіст Жирони близький до переходу у Трабзонспор. До Іспанії вже вилетів віцепрезидент "бордово-синіх" Ібрагім Шахінкайя, який має остаточно домовитись про цей трансфер.

"Циганков випереджає інших кандидатів у списку клубу. Очікується, що цей гучний трансфер буде оформлено вже протягом цього тижня", – написав журналіст.

Зазначимо, що раніше саме Ебубекір Джан повідомляв про пропозицію Трабзонспора Жироні за Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Тоді обидва гравці начебто були не дуже зацікавлені в переїзді до Туреччини, проте наразі ситуація щодо вінгера змінилась.

За "бордово-синіх" вже тривалий час виступає Арсеній Батагов, а влітку до команди долучився Руслан Малиновський. Також минулого сезону за них грали Данило Сікан та Олександр Зубков.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у складі Жирони провів 119 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 асисти. Каталонці вилетіли з Ла Ліги й у наступній кампанії гратимуть у другому за силою іспанському дивізіоні.