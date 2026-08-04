Дізнався про цей проєкт із повідомлень у ЗМІ: Венгер – про план ФІФА віддати під контроль акції мундіалю приватним власникам

Колишній тренер Арсенала та чинний керівник напряму глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер висловився щодо проваленого плану очільника організації Джанні Інфантіно віддати під контроль акції чемпіонату світу приватним власникам, зазначивши, що дізнався про його існування з публікації ЗМІ, й сам він вважає відмову від цієї ідеї правильним рішенням.

Його слова передає журналіст Бен Джейкобс.

"Недавні події у ФІФА вимагають певних пояснень з мого боку. У ФІФА я обіймаю посаду керівника відділу глобального розвитку футболу. Разом зі своєю командою я курую аналізом даних про гру, онлайн-тренувальним центром ФІФА, розвитком молодіжної освіти через 60 академій у 60 країнах, де вони найбільш потрібні, а також молодіжними змаганнями по всьому світу.

Крім того, я є технічним радником IFAB. Я не брав участі в розробці цього стратегічного плану і вперше дізнався про цей проєкт із повідомлень у ЗМІ. Рішення про відкликання проєкту було абсолютно необхідним і беззаперечним, оскільки я твердо вірю в незалежну ФІФА, яка служить нашому футболу з відданістю, прозорістю та чесністю".

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)". Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. Після чого Інфантіно відмовився від реалізації цієї ідеї та оголосив про скасування проєкту.

Нещодавно стало відомо, що члени Ради ФІФА хочуть скликати позачергове зібрання через невдоволення рішеннями Інфантіно, одним із наслідків якого може стати прохання від функціонерів, щоб скандальний керівник залишив свою посаду.

Також напередодні відомий журналіст Ромен Моліна розповів, що Інфантіно незабаром втратить посаду, оскільки серед його оточення готується заколот. А УЄФА попередив, що розглядає варіант із поданням позову проти ФІФА.