Інфантіно відмовився від реалізації пропозиції щодо продажу частини прав на ЧС приватним інвесторам

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився від ідеї продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, яка зіштовхнулась із величезною критикою.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Швейцарський функціонер заявив, що проєктом FIFA Forward Enterprise федерація прагнула розвивати футбол у всьому світі, особливо в тих країнах, де така підтримка є найбільш необхідною. Проте після жвавих дискусій і несприйняття великої кількості асоціацій‑членів було ухвалено рішення відмовитись від нього.

"Від самого початку ми наголошували, що реалізація цієї ініціативи можлива лише за умови підтримки більшості асоціацій‑членів ФІФА та після проведення консультацій із ними, Радою ФІФА, конфедераціями та іншими зацікавленими сторонами. Уважно вислухавши всі позиції, ми дійшли висновку, що цей проєкт спричинив розбіжності такого характеру, які, незалежно від рівня підтримки, більше не відповідають початковій меті, заради якої він був запропонований. Нашою метою завжди було об'єднувати та розвивати футбол. Тому ця пропозиція не буде реалізована", – повідомив Інфантіно.

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у 20 мільярдів доларів. Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії.