Венгер оцінив вплив перерв на гідратацію на перебіг матчів ЧС-2026 та окреслив плани щодо їхнього майбутнього у футболі

Колишній тренер Арсенала та чинний керівник напряму глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер відповів на питання, чи впливали паузи на гідратацію на хід матчів на чемпіонаті світу-2026, та поділився планами щодо їхнього майбутнього у футболі.

Його слова передає Reuters.

"Ні, не впливали. Іноді їм це не подобалося, і після чемпіонату світу нам доведеться проаналізувати, який саме вплив це мало. Мені не здалося, що це перерва на гідратацію змінила результати змагань. Але ми тут для того, щоб служити людям, які дивляться футбол", — сказав він.

За словами Венгера, у деяких поєдинках без перерв на водопій не можна було обійтись, оскільки це могло б зашкодити здоров'ю футболістів, та для балансу на турнірі було вирішено, що на кожній грі мундіалю будуть такі перепочинки.

76-річний француз також додав, що ФІФА ще не дійшла фінального вердикту щодо повної інтеграції пауз на гідратацію у світовий футбол.

"У деяких матчах це було дійсно необхідно, і оскільки ми не хотіли робити жодної різниці між матчами, ми вирішили робити це у кожному матчі. Після завершення турніру ми проведемо ґрунтовний аналіз.

У деяких матчах, де стадіони були закриті, глядачі були незадоволені цим. З медичної точки зору це було необхідно під час багатьох матчів. Ми ще не дійшли остаточного висновку".

Нагадаємо, що на цьогорічній світовій першості вперше в історії турніру запровадили паузи на водопій після 22-ї хвилини тайму. Раніше таку практику випробували під час Клубного чемпіонату світу ФІФА 2025.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні несхвально відгукнувся щодо перерв на гідратацію, зазначивши, що вони можуть слугувати перевагою для слабших команд, які змінять тактичний малюнок у ході поєдинка.

Водночас президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно став на захист нововведення, наголосивши на відсутності комерційного аспекту у цьому питанні.