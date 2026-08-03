УЄФА пригрозив ФІФА судовим позовом через справу з продажем частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам

УЄФА розглядає можливість судового позову проти ФІФА внаслідок плану продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, застерігши організацію від знищення будь-яких доказів, оскільки це порушення може спричинити юридичні наслідки.

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, ця судова справа стосуватиметься проєкту зі створення компанії FIFA Forward Enterprise та всіх пов'язаних із нею питань. Юристи європейського органу розглядають судові позови, арбітражні та регуляторні скарги.

Також Міжнародну федерацію футболу було попереджено, що їй слід зберігати всю відповідну документацію щодо організації "FFE", оскільки у разі її зникнення, це можна буде розцінювати як потенційне знищення важливих доказів. Ця інформація стала відома з листа, отриманого виданням від юридичної фірми Dechert, яка представляє інтереси УЄФА.

"УЄФА офіційно попереджає вас, що будь-яке знищення, видалення, зміна, приховування або втрата відповідних матеріалів після отримання цього повідомлення – або після будь-якої попередньої дати, коли ви знали або, за розумними міркуваннями, мали знати про те, що очікується порушення справи, – може вважатися знищенням доказів", – йдеться у цьому повідомленні.

У листі було перераховано 18 керівників ФІФА, яким слід дотримуватися цієї інструкції.

Раніше Союз Європейських асоціацій заявляв, що Інфантіно варто залишити посаду президента ФІФА, бо він вже втратив довіру серед футбольної спільноти.

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)". Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. Після чого Інфантіно відмовився від реалізації цієї ідеї та оголосив про скасування проєкту.

Нещодавно стало відомо, що члени Ради ФІФА хочуть скликати позачергове зібрання через невдоволення рішеннями Інфантіно, одним із наслідків якого може стати прохання від функціонерів, щоб скандальний керівник залишив свою посаду.

Також напередодні відомий журналіст Ромен Моліна розповів, що Інфантіно незабаром лишиться посади, оскільки серед його оточення готується заколот. А футбольні асоціації Англії та Вельсу проінформували про намір відкликати свою підтримку Інфантіно.