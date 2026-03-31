ФІФА проведе випробування "офсайду Венгера" в чемпіонаті Канади

ФІФА проведе випробування нового правила офсайду, яке запропонував Арсен Венгер, в межах розіграшу Канадської футбольної ліги (CPL), яка стартує 4 квітня.

Про це повідомляє The Athletic.

Французький фахівець, який обіймає посаду керівника відділу глобального розвитку футболу у ФІФА, запропонував нове правило фіксування офсайду. Згідно з новаціями, положення поза грою фіксується в тому випадку, якщо гравець атаки повністю перебуває за останнім захисником.

У разі, якщо одна з частин тіла нападника перебуває на одній лінії із захисником, то гра повинна продовжуватися. Нововедення спрямоване на заохочення атакуючого футболу та зниження кількості суперечок.

"Це важливий пілотний проєкт. Тестування нової інтерпретації в професійній конкуренції дозволить нам краще оцінити її вплив, зокрема на зрозумілість правил, динаміку гри та розвиток атакувального футболу", – йдеться у заяві Венгера.

Втім, це не останні новації, які протестують у Канадській лізі. Ще однією зміною стане використання системи Football Video Support (FVS), яка дозволяє головним тренерам оскаржувати рішення арбітра, розмахуючи карткою для перегляду спірних моментів.

Наставники матимуть обмежену кількість запитів на перегляд у випадках явних помилок, що впливають на результат матчу. Йдеться перш за все про взяття воріт, пенальті, пряму червону картку або помилкову ідентифікацію гравця.

