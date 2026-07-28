ФІФА планує створити компанію з приватними інвесторами, яка контролюватиме ЧС: УЄФА виступив проти цієї ідеї

ФІФА розглядає у своїх планах створення дочірньої компанії вартістю 20 мільярдів доларів, яка опікуватиметься комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів. Ця ідея викликала різку критику з боку УЄФА.

Про це повідомляє Associated Press. Деталі додає Reuters.

Як зазначається, цей проєкт матиме назву FIFA Forward Enterprise (FFE). У цьому році організація планує залучити до FFE 4,2 мільярда доларів для її розвитку, а загальний капітал сягатиме 20 мільярдів доларів.

За інформацією видання, до списку інвесторів можуть потрапити найбільший за розмірами активів банківський холдинг США "JPMorgan Chase" та компанія "Thrive Eternal", яка підпорядковується Джошуа Кушнеру.

Зауважимо, що Джошуа є братом Джареда Кушнера, котрий є зятем президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

ФІФА наразі є некомерційним органом, й щоб ухвалити рішення для створення такої компанії Міжнародній федерації футболу потрібно схвалення з боку 211 членів-асоціацій. За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, всі члени отримують доступ до 20 мільйонів доларів одноразового капіталу FFE.

Також 56-річний функціонер стверджує, що футбол йде в ногу з комерціалізацією, що лише сприяє його розвитку.

"Футбол – найпопулярніший вид спорту у світі та надзвичайний рушій людського й соціального розвитку. Деякі складові цієї гри перетворили цю популярність на значну комерційну цінність – і ми радіємо цьому успіху та хочемо, щоб він тривав, адже це сприяє розвитку футболу в цілому. Наше завдання – забезпечити, щоб решта футболу розвивалася разом із ним: ФІФА існує для того, щоб підтримувати сталий та інклюзивний розвиток у кожному куточку світу".

УЄФА, до складу якого входять 55 членів ФІФА, різко розкритикував ініціативи створення цієї компанії, зазначивши, що такий крок перетинає межі футбольних інституцій, оскільки футбол – це не власність, яку можна комусь продати.

"Це перетинає межу, яку керівні футбольні інституції ніколи не повинні перетинати. Душа та управління футболом – це не активи для торгівлі, особливо за умови повної прозорості щодо того, хто отримує фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу. Це не власність ФІФА, щоб продавати".

Нагадаємо, що напередодні Інфантіно написав листа людям, які критикували чемпіонат світу-2026, наголосивши, щоб замість розвіювання ненависті, вони могли б помолитися.

Також стало відомо про конфліктну ситуацію між президентом УЄФА Александром Чеферіном та ФІФА через рішення, які вона ухвалювала протягом цьогорічного муніалю. Саме з цих причин, Чеферін був відсутній на фіналі світової першості.