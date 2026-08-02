Члени Ради ФІФА хочуть скликати позачергове зібрання через невдоволення рішеннями Інфантіно – ЗМІ

Певна кількість членів Ради ФІФА прагнуть влаштувати позачергові загальні збори з метою переглянути скандальні рішення, які ухвалила організація під керівництвом Джанні Інфантіно. Одним із вірогідних наслідків такої акції може стати прохання від функціонерів, щоб скандальний керівник залишив свою посаду.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, наразі відомо, що число невдоволених останніми ухвалами Інфантіно становило більше десятка людей. Ця цифра була встановлена ще до плану теперішнього очільника віддати під контроль акції чемпіонату світу приватним власникам.

До цього епізоду члени ради ФІФА хотіли позачергові загальні збори, щоб розглянути інцидент зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна. У випадку, якщо Інфантіно відмовиться від аналізу цієї справи, його б закликали залишити посаду.

Наразі ж, видання інформує, що після відмови Інфантіно від ідеї продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам на тлі критики з боку УЄФА та інших світових футбольних організацій заколотницький настрій проти чинного керівництва серед невдоволених членів Ради ФІФА лише посилився.

Зауважимо, що Рада ФІФА складається з 28 представників шести футбольних конфедерацій, восьми віцепрезидентів та самого президента організації. Щоб скликати позачергові збори потрібно голоси мінімум 19 учасників.

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у 20 мільярдів доларів. Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії.