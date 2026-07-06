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Венгер назвав імміграцію однією з головних причин успіху збірної Франції

Володимир Слюсарь — 6 липня 2026, 17:42
Венгер назвав імміграцію однією з головних причин успіху збірної Франції
Кіліан Мбаппе, Дідьє Дешам та Усман Дембеле
Getty Images

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер назвав імміграцію однією з ключових причин успіху національної збірної Франції з футболу.

Його слова з подкасту Kroos & Kroos наводить L'Equipe.

"Я вважаю, що їхній успіх базується на якості системи виховання, на вмінні виявляти таланти – чому в багатьох країнах не приділяють належної уваги, – а також на імміграції з країн Африки.

Якщо ви поглянете на історію французького футболу, то побачите, що вона нерозривно пов'язана з імміграцією. Перший французький володар "Золотого м'яча" Раймон Копа мав польське походження. Далі у нас був Мішель Платіні – це італійська імміграція, потім Зінедін Зідан – алжирське коріння.

Жан-П'єр Папен не був нащадком мігрантів, але після нього ми мали Каріма Бензема (знову алжирська імміграція), а зараз маємо Усмана Дембеле – представника африканської імміграції.

Ці люди приїжджають, бо відчувають, що у Франції є реальні можливості для здобуття освіти та розвитку. І вони зазвичай мають шалену спортивну "голоднечу", адже чудово розуміють: щоб пробитися на вершину і забезпечити собі найкраще майбутнє, їм потрібно запекло боротися".

Нагадаємо, збірна Франції розгромила команду Швеції у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу, а в наступному раунді плейоф – обіграла Парагвай.

Також капітан "Ле Бльо" Кіліан Мбаппе став автором унікального досягнення. Француз став першим футболістом в історії, який забивав щонайменше три м'ячі у плейоф на трьох різних чемпіонатах світу.

Загалом Кіліан має у своєму активі вже 19 голів на Мундіалях. Він посідає другу сходинку в гонці бомбардирів, поступаючись лише на один забитий м'яч Ліонелю Мессі.

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Збірна Франції з футболу Арсен Венгер

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