Венгер назвав імміграцію однією з головних причин успіху збірної Франції

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер назвав імміграцію однією з ключових причин успіху національної збірної Франції з футболу.

Його слова з подкасту Kroos & Kroos наводить L'Equipe.

"Я вважаю, що їхній успіх базується на якості системи виховання, на вмінні виявляти таланти – чому в багатьох країнах не приділяють належної уваги, – а також на імміграції з країн Африки.

Якщо ви поглянете на історію французького футболу, то побачите, що вона нерозривно пов'язана з імміграцією. Перший французький володар "Золотого м'яча" Раймон Копа мав польське походження. Далі у нас був Мішель Платіні – це італійська імміграція, потім Зінедін Зідан – алжирське коріння.

Жан-П'єр Папен не був нащадком мігрантів, але після нього ми мали Каріма Бензема (знову алжирська імміграція), а зараз маємо Усмана Дембеле – представника африканської імміграції.

Ці люди приїжджають, бо відчувають, що у Франції є реальні можливості для здобуття освіти та розвитку. І вони зазвичай мають шалену спортивну "голоднечу", адже чудово розуміють: щоб пробитися на вершину і забезпечити собі найкраще майбутнє, їм потрібно запекло боротися".