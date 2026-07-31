"Він ходячий мрець": Інфантіно незабаром залишиться без посади президента ФІФА – Моліна

Президент ФІФА Джанні Інфантіно незабаром може втратити свою посаду через невдоволення його рішеннями серед оточення політика.

Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

За його словами, переважна більшість посадовців Міжнародної федерації футболу обурена його прихильністю до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та відсутністю звітності щодо ухвал своїх рішень, що спричинило монополізацію влади.

Ситуація вийшла з-під контролю, оскільки Інфантіно утратив керування над процесами у ФІФА, й незабаром 56-річний функціонер, як стверджує журналіст, залишиться без роботи.

"Інфантіно – ходячий мрець", – стверджує інсайдер.

За даними Моліни, нещодавні заяви директора з операцій ФІФА Кевіна Ламура, у яких він виступає категорично проти планів організації щодо утворення компанії, завдяки якій приватні власники будуть контролювати чемпіонат світу, насправді пов'язані з тим, що він знає про запланований політичний переворот проти Інфантіно.

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстром та функціонер організації Желсон Фернандес готують акцію проти чинного очільника вищого футбольного органу на планеті з ціллю підірвати його авторитет. Інфантіно ще кілька місяців тому був проінформований про їхні плани.

"Це проєкт однієї людини. Цей проєкт не тільки не повинен бути реалізований… але й настав час, щоб політичні лідери футболу поставили собі правильні запитання та ухвалили правильні рішення. Дозвольте висловитися чітко. Я не мав жодного стосунку до цієї пропозиції і категорично виступаю проти неї. І якщо це означає, що я втрачу роботу, то нехай так і буде. Я зрозумію і поважатиму це рішення. Принаймні сьогодні вночі я спатиму спокійно", – заявив Кевін Ламур, його слова передає Associated Press.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно вже виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн будуть бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії.

Також стало відомо, що УЄФА обговорює кандидатів в опоненти Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА. Серед них фігурує президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.