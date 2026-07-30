Слідом за УЄФА. КОНКАКАФ відхилив пропозицію УЄФА продати частину прав на ЧС приватним компаніям

Конфедерація футболу країн Північної і Центральної Америки та зони Карибського моря (КОНКАКАФ) відхилила пропозицію ФІФА продати частину комерційних прав на чемпіонат світу приватним компаніям.

Про це повідомляє пресслужба КОНКАКАФ.

"КОНКАКАФ сьогодні скликав зустріч президентів 41 асоціації-члена разом зі своїм президентом, членами Ради та членами Ради ФІФА, щоб обговорити пропозицію, розроблену та представлену президентом ФІФА, щодо створення "FIFA Forward Enterprise" та продажу часток у Чемпіонаті світу з футболу приватним інвесторам. Під час зустрічі члени висловили глибоку стурбованість щодо відсутності належної правової процедури щодо цієї пропозиції, штучно стиснутого терміну та відсутності будь-якого розгляду чи схвалення відповідними органами управління ФІФА. Крім того, було поставлено під сумнів необхідність прямих інвестицій для фінансування нових та існуючих програм "FIFA Forward" після найприбутковішого Чемпіонату світу з футболу в історії", – сказано в заяві КОНКАКАФ.

Таким чином, КОНКАКАФ стала вже другою континентальною футбольною асоціацією, яка відхилила пропозицію ФІФА. Раніше схожу заяву опублікувала і УЄФА. При чому, європейці оголосили про намір бойкотувати наступний чемпіонат світу 2030 року, якщо угода з продажу комерційних прав буде укладена.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя американського президента Дональда Трампа.