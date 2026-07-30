55 європейських країн бойкотуватимуть чемпіонат світу через плани ФІФА розпродати частки турніру приватним власникам

Європейські країни, котрі є членами УЄФА, ухвалили рішення бойкотувати чемпіонат світу внаслідок планів ФІФА створити компанію з комерційних прав мундіалю з приватними власниками.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, такої домовленості футбольні асоціації досягли на онлайн-засіданні, на якому були присутні всі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій.

УЄФА у своїй заяві підтвердило цю інформацію, зазначивши, що європейські країни не будуть брати участі в змаганнях ФІФА доти, доки найвищий футбольний орган у світі повністю не відмовиться від цієї пропозиції та не надасть обов'язкових гарантій, що більше ніколи не відкриватиме свої турніри чи систему управління для приватної власності.

"За підсумками сьогоднішньої дискусії жодна з національних збірних УЄФА не братиме участі в жодних змаганнях ФІФА доти, доки ці пропозиції залишатимуться чинними, за винятком випадків, коли ця пропозиція буде повністю відхилена та будуть надані обов'язкові гарантії, що ФІФА ніколи більше не відкриватиме своє управління чи змагання для приватної власності".

Зазначимо, що наступна світова першість відбудеться в 2027 році. Це буде мундіаль серед жінок, який триватиме з 24 липня до 25 серпня.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя американського президента Дональда Трампа.

Це рішення викликало різку критику з боку УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій зазначив, що такий крок "перетне межу" спортивних принципів.

Пізніше стало відомо, що УЄФА обговорює кандидатів в опоненти Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА. Серед них фігурує президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.