Венгер дав пораду Артеті перед фіналом Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 29 травня 2026, 22:56
Артета та Венгер
Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер звернувся з порадою до нинішнього наставника "канонірів" Мікеля Артети напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі англійського клубу.

Артета раніше зізнавався, що звертався за порадою до свого колишнього наставника, тож Венгера запитали, що б він порадив іспанцю перед фіналом Ліги чемпіонів.

"Роби те, що зазвичай робиш, і намагайся бути спокійним, хоча я знаю, що це неможливо.

Всели в команду тверду віру. Він знає, як це зробити. Він знає гравців краще за мене. Збережи ту згуртованість, яку команда демонструвала протягом усього сезону, і цього буде достатньо", – сказав Венгер.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Додамо, що центрбек Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який пробився до фіналу ЛЧ.

