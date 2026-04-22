Легендарний тренер оцінив шанси Арсенала на чемпіонство в АПЛ-2025/26

Культовий футбольний тренер Арсен Венгер поділився думкою з приводу шансів лондонського Арсенала на чемпіонство АПЛ у поточному сезоні-2025/26.

Його слова наводить Goal.

Колишній наставник "канонірів" вірить у команду Мікеля Артети у боротьбі за золоті нагороди чемпіонату.

Венгер додав, що Манчестер Сіті не зможе пройти фінальний відрізок без втрати очок.

"Я вірю, що Арсенал виграє чемпіонат. Глибоко вірю в це. Як на мене, це виглядає цілком логічно. Мені подобається атака з Еберечі Езе, Мартіном Едегором, Каєм Гаверцом та Ноні Мадуеке. Манчестер Сіті не зможе пройти фінальний відрізок без помилок", – заявив Венгер.

Зауважимо, що востаннє "каноніри" вигравали АПЛ у сезоні-2003/04. Попередні три сезони поспіль лондонці посідали друге місце, поступаючись Манчестер Сіті та Ліверпулю.

Венгер тренував Арсенал з 1996 по 2018 рік, вигравши з клубом три чемпіонських титули, а також сім Кубків Англії та стільки ж Суперкубків країни.

Додамо, що підопічні Артети після 33-х зіграних матчів утримують лідерство у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 70 балів. Відрив від найближчого переслідувача, яким є МанСіті, складає лише 3 очки.

У наступному турі "каноніри" зустрінуться із Ньюкаслом. Поєдинок розпочнеться 25 квітня о 19:30 (за київським часом).

