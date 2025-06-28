Ван Леувен – про збори Кривбаса: Нам треба стати командою

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен розповів про плани команди на літні збори.

Слова фахівця наводить пресслужба криворізького колективу.

"Ми продовжуємо роботу над комплектацією команди. Це означає, що нам потрібно працювати не лише над тактичними моментами, а і над тим, що стати командою.



Я приділяю багато увагу цьому аспекту як на тренуваннях, так і поза ними. Сподіваюсь, на зборах ми виконаємо все заплановане і добре підготуємось до сезону", – поділився ван Леувен.