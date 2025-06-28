Ван Леувен – про збори Кривбаса: Нам треба стати командою
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен розповів про плани команди на літні збори.
Слова фахівця наводить пресслужба криворізького колективу.
"Ми продовжуємо роботу над комплектацією команди. Це означає, що нам потрібно працювати не лише над тактичними моментами, а і над тим, що стати командою.
Я приділяю багато увагу цьому аспекту як на тренуваннях, так і поза ними. Сподіваюсь, на зборах ми виконаємо все заплановане і добре підготуємось до сезону", – поділився ван Леувен.
Нагадаємо, нідерландець очолив Кривбас на початку червня. На цій посаді тренер замінив Юрія Вернидуба, який наразі залишається без клубу.
Раніше Кривбас залишило сім футболістів: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.