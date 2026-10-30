Ван Леувен: У Шахтарі багато над чим потрібно працювати

Патрік Ван Леувен прокоментував своє повернення на посаду керівника академії донецького Шахтаря.

Слова нідерландського фахівця наводить пресслужба чемпіонів України.

"Протягом усіх цих років мені завжди було приємно повертатися до Шахтаря на матчі, змагатися або обговорювати футбол зі знайомими мені людьми, яких я знаю вже багато років. Отже, так, я задоволений. І, як я розумію, ще багато над чим потрібно працювати. Це також одна з моїх мотивацій – допомагати топклубу розвивати молодих гравців. Мені подобається працювати з молодими гравцями – не лише із зовсім юними, а й із молодими професіоналами, подобається супроводжувати їх на довгому шляху, сподіваюся, довгому шляху в професійному футболі, і вже на старті давати їм усе необхідне, щоб вони могли розкрити свої футбольні якості. Я хотів би допомогти всім вихованцям академії Шахтаря, поділитися з ними власним досвідом і дати хороший старт у їхній майбутній професійній футбольній кар'єрі", – заявив нідерландець.

Раніше Ван Леувен уже обіймав посаду керівника академії Шахтаря у період з 2006 до 2013 року. З липня по жовтень 2023 року обіймав посаду головного тренера команди.

Останнім місцем роботи Ван Леувена був Кривбас, де він працював головним тренером з червня 2025 до жовтня 2026 року.

Окрім цього, Ван Леувен тренував Металіст 1925, луганську Зорю та Маккабі Тель-Авів. Був керівником академій Феєнорда та того-таки Маккабі, а також спортивним директором Кайрата (Алмати).