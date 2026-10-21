Кривбас припинив співпрацю з ван Леувеном, команду може очолити Петраков – ЗМІ

Наставник Кривбаса Патрік ван Леувен залишив займану посаду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Помічники нідерландського фахівця Дмитро Кабачок та Валерій Федорчук залишили клуб разом з головним тренером.

За інформацією джерела, криворізький клуб, швидше за все, очолить Олександр Петраков.

"На завтрашнє вечірнє тренування команду, яка посідає останнє місце в таблиці УПЛ, виведе новий тренерський штаб. Згідно наших джерел, наразі головним кандидатом на посаду вважається Олександр Петраков", – йдеться у повідомленні.

Останнім місцем роботи Петракова була збірна Вірменії: він очолив її в січні 2023-го, а 13 жовтня 2024 року федерація оголосила про його звільнення після поразки від Північної Македонії (0:2).

До Вірменії Петраков керував збірною України – спершу як виконувач обов'язків, а з листопада 2021 року як головний тренер.

Патрік ван Леувен очолив Кривбас 9 червня 2025 року. Клуб підписав із нідерландцем трирічний контракт.

У сезоні-2025/26 команда під його керівництвом посіла сьоме місце: 13 перемог, 9 нічиїх і 8 поразок у 30 матчах. У поточному чемпіонаті після семи ігор у Кривбасу одна перемога, дві нічиї та чотири поразки.

У 9-му турі УПЛ Кривбас розгромно поступився ЛНЗ.