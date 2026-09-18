Нам не вистачило енергії: Ван Леувен – про поразку від Полісся

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен відреагував на поразку від житомирського Полісся (0:1) у 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Думаю, у першому таймі ми зіграли недостатньо добре, особливо в плані пресингу. Наші два вінгери – Рівас і Сек – не дали команді тієї енергії та тієї гри, яку ми від них очікували й над якою працювали на тренуваннях. Ми дуже швидко пропустили гол. Звичайно, після цього Полісся ще мало моменти, але в другому таймі ми вже повинні були зрівнювати рахунок і забивати.

Момент у Каменського був дуже хорошим. Після цього в нас також були можливості забити, але цього виявилося недостатньо. Нам не вистачило енергії та, можливо, того бійцівського духу, який потрібен, щоб здобути більше в цій грі", – сказав ван Леувен.