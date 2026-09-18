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Нам не вистачило енергії: Ван Леувен – про поразку від Полісся

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 21:10
Нам не вистачило енергії: Ван Леувен – про поразку від Полісся
Патрік ван Леувен
Кривбас

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен відреагував на поразку від житомирського Полісся (0:1) у 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Думаю, у першому таймі ми зіграли недостатньо добре, особливо в плані пресингу. Наші два вінгери – Рівас і Сек – не дали команді тієї енергії та тієї гри, яку ми від них очікували й над якою працювали на тренуваннях. Ми дуже швидко пропустили гол. Звичайно, після цього Полісся ще мало моменти, але в другому таймі ми вже повинні були зрівнювати рахунок і забивати.

Момент у Каменського був дуже хорошим. Після цього в нас також були можливості забити, але цього виявилося недостатньо. Нам не вистачило енергії та, можливо, того бійцівського духу, який потрібен, щоб здобути більше в цій грі", – сказав ван Леувен.

Кривбас після поразки з 5 заліковими балами посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, що матч 6-го туру УПЛ Кривбаса з Харковом перенесли через тривалу повітряну тривогу.

Кривбас Патрік ван Леувен

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