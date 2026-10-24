Кривбас оголосив про відхід ван Леувена

Головний тренер криворізького Кривбаса Патрік ван Леувен залишив займану посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нідерландський фахівець очолював "червоно-білих" із червня 2025 року. Під його керівництвом команда зіграла 41 офіційний матч у всіх турнірах.

У межах Української Прем'єр-ліги криворіжці провели 37 поєдинків та здобули 14 перемог. Ще чотири зустрічі відбулися в Кубку України, де тренерський штаб записав до активу три звитяги та зазнав однієї поразки.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером криворіжців стане екстренер збірної України Олександр Петряков.

Нагадаємо, у 9-му турі УПЛ Кривбас розгромно поступився ЛНЗ.