Ван Леувен повернувся у Шахтар

Відомий нідерландський фахівець Патрік Ван Леувен повернувся в донецький Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Він стане директором академії Шахтаря. До виконання своїх обов'язків 57-річний фахівець приступить у листопаді поточного року.

Раніше Ван Леувен уже обіймав посаду керівника академії Шахтаря у період з 2006 до 2013 року. З липня по жовтень 2023 року обіймав посаду головного тренера команди.

Останнім місцем роботи Ван Леувена був Кривбас, де він працював головним тренером з червня 2025 до жовтня 2026 року.

Окрім цього, Ван Леувен тренував Металіст 1925, луганську Зорю та Маккабі Тель-Авів. Був керівником академій Феєнорда та того-таки Маккабі, а також спортивним директором Кайрата (Алмати).