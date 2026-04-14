Цей протест неприйнятний: УЄФА відхилив скаргу Барселони щодо суддівства у матчі 1/4 фіналу ЛЧ проти Атлетико

Микола Літвінов — 14 квітня 2026, 14:38
УЄФА визнав безпідставною скаргу Барселони на суддівство у першому матчі 1/4 проти мадридського Атлетико.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Після першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів, що відбувся у середу, 8 квітня 2026 року, між Барселоною та Атлетико (Мадрид), Барселона подала протест щодо рішення арбітра – 13 квітня 2026 року Контрольно-етичний та дисциплінарний орган УЄФА визнав цей протест неприйнятним".

Нагадаємо, у середу, 8 квітня, Барселона у першому матчі 1/4 фіналу вдома програла Атлетико 0:2. Весь другий тайм каталонцям довелося грати в меншості після вилучення Пау Кубарсі, який взяв на себе відповідальність за червону картку.

Також на 54-й хвилині захисник "матрацників" Марк Пубіль руками торкнувся м'яча, який йому передав голкіпер команди Хуан Муссо у власному штрафному майданчику.

Головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік висловлював невдоволення суддівськими рішеннями після першого поєдинку команд та подякував клубу за надання скарги.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що арбітра цього матчу Іштвана Ковача відсторонили від обслуговування поєдинків Ліги чемпіонів до кінця поточного сезону.

Зауважимо, що це не єдина скарга Барселони, яку УЄФА відхилив напередодні. Каталонці звернулися до Союзу європейських футбольних асоціацій з вимогою перевірити стан покриття на арені "Метрополітано". Але потім при перевірці представники УЄФА зафіксували, що висота трави становить 26 міліметрів, що відповідає усім нормам регламенту.

Додамо, що поєдинок-відповідь між командами відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 у Мадриді. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

