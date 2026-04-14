Атлетико – Барселона. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Атлетико вдома прийматиме Барселону.

Гру на "Метрополітано" обслужить французька бригада арбітрів на чолі із Клеманом Тюрпеном. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Атлетико – Барселона безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди 251 раз протистояли одна одній. Значну перевагу мають каталонці.

Вони тріумфували в 115 поєдинках при 79 поразках, а ще у 57 матчах було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 473:364 також на користь "блаугранас".

Нагадаємо, що в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридці на виїзді перемогли з рахунком 2:0. Тоді голами відзначились Хуліан Альварес та Александер Серлот.





