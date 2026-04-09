Кубарсі – про червону картку у матчі ЛЧ з Атлетико: Я беру на себе повну відповідальність за результат

Центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі сказав, що бере на себе відповідальність за порушення правил, яке призвело до червоної картки у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико.

Про це він повідомив у своєму Інстаграм.

"Один момент вирішує долю матчу та всього двобою. Такий вже футбол, і я беру на себе повну відповідальність за результат. Попереду ще довгий шлях у цьому двобої, і ми згуртовані як ніколи: ми – одна сім'я, і ми завжди це демонстрували. Вперед, завдяки наполегливій праці та рішучості, ми ніколи не здамося".

Зауважимо, у поточному сезоні Кубарсі відіграв у футболці "синьо-гранатових" 43 матчі, з яких лише у 3 вийшов не в стартовому складі. У Лізі чемпіонів 19-річний захисник встиг відіграти 26 поєдинків загалом за кар'єру.

Нагадаємо, у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на "Камп Ноу" Барселона поступилася Атлетико з рахунком 0:2. Пау Кубарсі зупинив фолом небезпечну атаку "матрацників, через що отримав вилучення на 44-й хвилині.