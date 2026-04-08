ПСЖ розібрався з Ліверпулем, Барселона сенсаційно поступилась Атлетико в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 8 квітня, відбулися ще два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Парі Сен-Жермен вдома обіграв англійський Ліверпуль. Команда Луїса Енріке доволі швидко вийшла вперед. Уже на 11-й хвилині 20-річний Дезіре Дуе завдав удару з лінії штрафного майданчика – м'яч влучив у захисника та за неймовірною траєкторією залетів у ворота. У другій половині Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу парижан. Грузин увірвався до штрафного майданчика суперника, обіграв захисників разом із воротарем і відправив м'яч у сітку.

Барселона на "Камп Ноу" несподівано поступилася мадридському Атлетико. Каталонці володіли ініціативою, проте хід матчу змінився після вилучення 19-річного захисника Пау Кубарсі за фол останньої надії проти Джуліано Сімеоне. Арбітр призначив штрафний удар, який ефектно реалізував Хуліан Альварес.

У другому таймі "матрацники" скористалися чисельною більшістю – голом відзначився Александер Серлот.

Ліга чемпіонів-2025/26, 1/4 фіналу

Перші матчі, 8 квітня

ПСЖ (Франція) – Ліверпуль (Англія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Дуе, 2:0 – 65 Кварацхелія

Барселона (Іспанія) – Атлетико (Іспанія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Альварес, 0:2 – 70 Серлот

Нагадаємо, напередодні Баварія переграла Реал з Андрієм Луніним, а Арсенал вирвав перемогу над Спортингом.