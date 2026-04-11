Флік – про матч-відповідь з Атлетико в ЛЧ: Нам не потрібне диво

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік сказав, що у майбутньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико команді не потрібно "диво", її варто просто показати свій найкращий футбол.

Його слова передає AS.

"Нам не потрібне диво, просто треба показати свій найкращий футбол. І ми це зможемо. Багато чого можливо. Після рахунку 3:1 (прим. – мається на увазі матч 31-го туру Ла Ліги проти Еспаньйолу) ми забили ще один гол – 4:1. Я знаю, що Атлетико – фантастична команда, але ми теж. Ми будемо боротися, і вболівальники, безсумнівно, підтримають нас там і будуть готові".

Нагадаємо, восьмого квітня Барселона на "Камп Ноу" поступилася Атлетико у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів із рахунком 0:2. Другий тайм каталонці провели в меншості після вилучення центрального захисника Пау Кубарсі.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 14 квітня о 22:00 у Мадриді.

А сьогодні, 11 квітня, у межах 31 туру Ла Ліги підопічні Фліка здобули перемогу над Еспаньйолом із рахунком 4:1. Наразі Барселона посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи Реал на 9 залікових балів.