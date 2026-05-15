Іспанські арбітри хочуть відкрити справу проти президента Реала та вимагають від нього вибачень

Іспанська асоціація футбольних арбітрів (AESAF) подала до Комітету з питань змагань RFEF заяву щодо відкриття дисциплінарного провадження проти президента мадридського Реала Флорентіно Переса.

Про це повідомляє Marca.

Раніше Перес робив заяви щодо корумпованості суддів та про те, що вони діяли під впливом Барселони.

"Я провів тут багато сезонів і виграв 7 Ліг чемпіонів та 7 титулів Ла Ліги, бо інші в мене вкрали. Системна корупція протягом двох десятиліть, а судді все ті самі. Я прийшов сюди не для того, щоб деякі судді могли збагатитися на грошах Барселони", – сказав Перес.

Іспанська арбітражна організація вважає, що ці заяви виходять за межі звичайної спортивної критики чи свободи слова та не мають жодних правових підстав. AESAF вимагає, щоб Перес попросив вибачення за свої висловлювання та компенсував арбітрам моральну, професійну та репутаційну шкоду.

Нагадаємо, напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.