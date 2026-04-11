Це велика допомога: Флік – про скаргу Барселони на суддівство у матчі з Атлетико

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік сказав, що не знає, чи скарга клубу на суддівство в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико матиме результат, але похвалив керівництво за підтримку.

Його слова передає AS.

"Не знаю, який результат ми отримаємо, але для мене і для команди добре, що клуб нас у цьому підтримує, бо це було несправедливо. Можна помилитися один раз, але не двічі, і підтримка клубу – це велика допомога".

Флік сказав, що судді ВАР мали покликати головного арбітра та передивитися порушення правил з боку "матрацників", але вони цього не зробили, що вплинуло на долю матчу.

"Звичайно, я так і думаю, що ВАР з'явився, щоб допомагати. У ВАР побачили щось неправильне і мали б покликати його та сказати, щоб він подивився на цей епізод, і саме цього мені не вистачило в тому матчі.

Я вважаю, що є багато речей, які ми можемо робити краще. Це правда, що ми не зіграли свій найкращий матч, припустилися деяких помилок, але це було недобре, і на цьому етапі саме це вирішило долю матчу".

Нагадаємо, у середу, 8 квітня, Барселона у першому матчі 1/4 фіналу вдома програла Атлетико 0:2. Весь другий тайм каталонцям довелося грати в меншості після вилучення Пау Кубарсі, який взяв на себе відповідальність за червону картку.

Також на 54-й хвилині захисник "матрацників" Марк Пубіль торкнувся м'яча, який йому передав голкіпер команди Хуан Муссо, біля власного штрафного майданчика.

Пізніше повідомлялося, що арбітра цього матчу Іштвана Ковача відсторонили від обслуговування поєдинків Ліги чемпіонів до кінця поточного сезону.

Матч-відповідь Атлетико – Барселона відбудеться 14 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).