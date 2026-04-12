Колос звернувся до Шевченка та Монзуль із проханням оприлюднити відео ВАР та переговори арбітрів

Керівництво ковалівського Колоса опублікувало відкрите звернення до президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль щодо якості суддівства у весняній частині чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві стверджується, що напередодні зустрічі Андрія Шевченка з керівниками УПЛ та клубів щодо проблем з арбітражем в чемпіонаті України Колос бажає отримати відповіді на свої питання ще до вищезгаданого зібрання. Ковалівський клуб вказує на системні проблеми в українському арбітражі, наводячи три спірні епізоди з матчів Української Прем'єр-ліги.

У грі 20 туру проти луганської Зорі (1:1) арбітр зарахував гол у ворота Колоса після можливого поштовху в спину Едуарда Козіка, який через це зіткнувся з власним голкіпером.

"У матчі 20-го туру Чемпіонату УПЛ з футболу сезону 2025/2026р.р. між командами Колос Ковалівка – Зоря Луганськ на 88 хвилині матчу гравець команди Зоря Луганськ №10 Жуніор Рейс здійснював поштовх у спину гравця команди Колос Ковалівка №3 Козіка Едуарда, після чого останній зіштовхнувся з воротарем команди Колос Ковалівка №31 Пахолюком Іваном та фактично завадив йому акцентовано відбити м'яч.

З а підсумками даного епізоду в ворота команди Колос Ковалівка командою Зоря Луганськ був забитий м'яч, при цьому арбітр матчу зарахував взяття воріт та не здійснив перевірку епізоду за допомогою системи VAR".

У матчі 21 туру між Колосом та Вересом (перемога ковалівського клубу 1:0) суддя не призначив пенальті за удар по нозі гравця ковалівців у штрафному майданчику рівненського Вереса.

"В матчі 21-го туру Чемпіонату УПЛ з футболу сезону 2025/2026р.р. між командами Верес Рівне – Колос Ковалівка на 90-й хвилині матчу гравець команди Верес Рівне №11 Веслі П. в своєму штрафному майданчику вдарив позаду ногою в ногу гравця команди Колос Ковалівка №77 Понєдєльніка в момент володіння останнім м'ячем, що на думку нашого клубу було підставою для призначення пенальті у ворота команди Верес Рівне. За підсумками даного епізоду арбітр матчу не зафіксував порушення та не здійснив перевірку епізоду за допомогою системи VAR".

За словами представників Колоса, у матчі 23 турі (1:1) арбітр проігнорував потрапляння м'яча в руку гравця львівського Руха у власному штрафному.

"В матчі 23-го туру Чемпіонату УПЛ з футболу сезону 2025/2026р.р. між командами Рух Львів – Колос Ковалівка на 26-й хвилині матчу гравець команди Колос Ковалівка №14 Кане Ібрагім завдавав удару по воротах суперника та влучив у руку гравця команди Рух Львів №15 Підгурського, який знаходився у своєму штрафному майданчику, що на думку нашого клубу було підставою для призначення пенальті у ворота команди Рух Львів. За підсумками даного епізоду арбітр матчу не зафіксував порушення та не здійснив перевірку епізоду за допомогою системи VAR". При цьому, даний арбітр вже обслуговував матч цих же команд в весняній частині Чемпіонату УПЛ з футболу сезону 2024/2025р.р., та на 90 + 3 хвилині матчу за рахунку 0 : 1 на користь команди Рух Львів не зафіксував гру рукою гравця команди гостей №52 Слюбика у своєму штрафному майданчику та не призначив пенальті. Таким чином, у двох з трьох вищезазначених матчів, командою Колос Ковалівка були втрачені турнірні очки, що, на нашу думку, могло бути пов'язане з помилками арбітрів, наведеними вище".

Повідомляється, що ці питання представники Колосу вже частково адресували Катерині Монзуль, але залишилися без відповідей.

Колос вимагає від УАФ надати відеозаписи цих епізодів з усіх доступних ракурсів та аудіозаписи переговорів між головними суддями та арбітрами ВАР. Клуб наполягає на публічному оприлюдненні матеріалів та очікує отримати оцінку дій суддів від Комітету арбітрів за результатами розгляду звернення.

"На підставі викладеного, з метою забезпечення принципів прозорості та єдиного підходу до оцінки і трактування ігрових епізодів, а також з урахуванням практики Комітету арбітрів УАФ щодо оприлюднення матеріалів ВАР у резонансних моментах матчів, ФК Колос Ковалівка просить:

1. Надати відеозаписи вищезазначених епізодів з усіх доступних ракурсів системи VAR; 2. Надати аудіозаписи переговорів між арбітрами матчів та арбітрами VAR під час розгляду вищезазначених епізодів; 3. Забезпечити оприлюднення зазначених матеріалів у порядку, аналогічному практиці, яка вже застосовується Комітетом арбітрів УАФ при розгляді спірних епізодів матчів Української Прем'єр-ліги. 4. Надати ФК "Колос" Ковалівка офіційну позицію Комітету арбітрів УАФ щодо оцінки вищезазначених епізодів за результатами розгляду даного звернення".

Нагадаємо, раніше з аналогічною вимогою до Комітету арбітрів УАФ звернулася Олександрія після виїзної поразки від львівських Карпат у матчі 23 туру чемпіонату України з рахунком 0:2.