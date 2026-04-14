Упевнений, важливі рішення ухвалять найближчим часом: президент Кудрівки – про зустріч клубів УПЛ з УАФ

Президент Кудрівки Роман Солодаренко висловив упевненість в ухваленні важливих рішень за підсумками зустрічі представників команд УПЛ з керівництвом УАФ щодо питань суддівства.

Його слова передає Український футбол.

"Скажу, що була плідна робота та конструктивний діалог. Дійшли багатьох рішень, які хотіли представники клубів. Створили робочу групу та внесли свої побажання. Робоча група наступного тижня, у понеділок, збере усі питання у лист до УАФ. Я впевнений, що важливі рішення приймуть вже найближчим часом, й будуть напрацьовані матеріали, які дадуть можливість покращити сьогодні роботу суддівського корпусу. Усі ми бачили, що в останніх турах припускалися помилок, на які саме й вказали представники клубів".

За словами Солодаренко планується створення органу з представників УАФ, УПЛ та ПФЛ для аналізу роботи суддів.

"Звичайно, з представників УАФ, УПЛ та ПФЛ буде створений певний орган, який даватиме аналіз роботі. Наводилися приклади багатьох європейських чемпіонатів, де команди-учасниці беруть безпосередню участь у вирішенні подібних питань. Ми знаємо, що весь бюджет суддівства беруть на себе клуби, тому, певна річ, кожен хоче бачити результати роботи. Навіть елементарно рейтинги арбітрів, які обслуговують матчі, розбір їхньої роботи та покарання у випадку помилок: як рухатися далі та як з ними бути".

Президент Кудрівки підкреслив, що всі 16 клубів одноголосно підтримали запропоновані ініціативи.

"Я вам скажу більше. Абсолютно усі 16 клубів підтримують запропоновані, не лише представниками Полісся, а й інших команд пропозиції. Одноголосно вирішили рухатися у тому напрямку, що призведе до покращень".

Раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі, ініційованої Андрієм Шевченком після низки скарг на арбітраж від клубів УПЛ, було створено спеціальну робочу групу. До її складу увійдуть представники УАФ, голова УПЛ Євген Дикий та менеджери п'яти клубів елітного дивізіону: Кривбаса, Полісся, Оболоні, Динамо та Вереса.