Сімеоне – про скарги Барселони на суддівство: Нас це анітрохи не хвилює

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне відреагував на скарги Барселони на суддівство у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, зазначивши, що він вже до такого звик.

Його слова передає AS.

Барселона подала скаргу до УЄФА, а тренер команди Гансі Флік говорив про дві серйозні помилки арбітра. Аргентинський фахівець сказав, що його це анітрохи не хвилює.

"За всієї поваги. Ми живемо в Мадриді, ми звикли до таких ситуацій. Для тих, хто розуміє, це дуже просто, тому нас це анітрохи не хвилює".

На питання, чи має він на увазі тиск з боку мадридського Реала, тренер уточнив, що він ні на що не скаржиться.

"Я не скаржився. Я відповів на думку, яку мені висловили щодо Барселони, і сказав, що ми в Мадриді звикли до таких речей".

Журналіст заявив, що Атлетико теж скаржиться на суддівство, на що Сімеоне відповів: "Звісно. Це завжди законно".

Нагадаємо, у середу, 8 квітня, Барселона у першому матчі 1/4 фіналу вдома програла Атлетико 0:2. Весь другий тайм каталонцям довелося грати в меншості після вилучення Пау Кубарсі, який взяв на себе відповідальність за червону картку.

Також на 54-й хвилині захисник "матрацників" Марк Пубіль торкнувся м'яча, який передав голкіпер команди Хуан Муссо, біля власного штрафного майданчика.

Пізніше повідомлялося, що арбітра цього матчу Іштвана Ковача відсторонили від обслуговування поєдинків Ліги чемпіонів до кінця поточного сезону.

Матч-відповідь Атлетико – Барселона відбудеться 14 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).