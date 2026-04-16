Барселона подала чергову скаргу до УЄФА щодо суддівства у матчах ЛЧ з Атлетико

Каталонська Барселона подала чергову скаргу до УЄФА на суддівство у матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Барселона подала скаргу до УЄФА щодо суддівства у чвертьфінальному двобої Ліги чемпіонів проти Атлетико (Мадрид). Клуб вважає, що протягом обох матчів серії було прийнято низку судівських рішень, які не відповідали Правилам гри, що стало наслідком неправильного застосування регламенту та відсутності належного втручання системи VAR у ситуаціях, що мали очевидне значення.

На думку клубу, сукупність помилок мала прямий вплив на кінцевий результат і завдала Барселоні значної спортивної та фінансової шкоди. Клуб повторно висунув свої вимоги до УЄФА та запропонував співпрацю для вдосконалення системи суддівства.

"На думку ФК Барселона, сукупність цих помилок мала прямий вплив на хід матчів та на кінцевий результат двобою, завдавши клубу значної спортивної та фінансової шкоди.

Цією скаргою клуб повторно висловлює вимоги, раніше висунуті до УЄФА, і водночас пропонує співпрацювати з організацією з метою вдосконалення системи суддівства для забезпечення більш суворого, справедливого та прозорого застосування Правил гри".

Зауважимо, що це вже не перша скарга каталанського клубу стосовно "матрицників". Раніше Барселона подала скаргу на суддівство у першому матчі щодо рішень арбітра Іштвана Ковача у поєдинку, але УЄФА її відхилив. Хоча пізніше повідомлялося, що румунського рефері відсторонили від обслуговування поєдинків Ліги чемпіонів до кінця поточного сезону.

Також "блаугранос" звернулися до Союзу європейських футбольних асоціацій з вимогою перевірити стан покриття на арені "Метрополітано". Але потім при перевірці представники УЄФА зафіксували, що висота трави становить 26 міліметрів, що відповідає усім нормам регламенту.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів каталонці поступилися "матрацникам" із загальним рахунком 2:3. Після домашньої поразки 0:2 у матчі-відповіді Барселона перемогла 2:1.

В обох зустрічах "блаугранас" догравали вдесятьох. У домашньому поєдинку за фол останньої надії червону отримав Пау Кубарсі, а на виїзді – Ерік Гарсія.

Зауважимо, що Барселона стала першою іспанською командою в історії, яка пропускала в 15 матчах Ліги чемпіонів поспіль.