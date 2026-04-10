Суддю матчу Барселона – Атлетико відсторонили від поєдинків Ліги чемпіонів – ЗМІ

Суддю першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та мадридським Атлетико, Іштвана Ковача, відсторонили від обслуговування поєдинків головного клубного турніру Європи до кінця поточного сезону.

У середу, 8 квітня, Барселона у першому матчі 1/4 фіналу вдома програла Атлетико 0:2. Весь другий тайм каталонцям довелося грати в меншості після вилучення Пау Кубарсі, який взяв на себе відповідальність за червону картку.

Під час матчу виникло декілька суперечливих епізодів, зокрема із грою рукою в штрафному майданчику Атлетіко при розіграші удару від воріт, проте всі вони трактувалися не на користь Барселони. УЄФА вирішив покарати Ковача, відсторонивши румунського арбітра до завершення поточного сезону Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що раніше Ковач увійшов у список суддів, які обслуговуватимуть чемпіонат світу 2026 року.