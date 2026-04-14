УЄФА відхилив скаргу Барселони на газон стадіону Атлетико напередодні очної зустрічі в 1/4 фіналу ЛЧ

Микола Літвінов — 14 квітня 2026, 14:05
"Метрополітано"
riyadhair_metropolitano/instagram

УЄФА визнав безпідставною скаргу Барселони на висоту газону домашнього стадіону мадридського Атлетико перед очним матчем у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Marca.

Представники каталонського клубу звернулися до УЄФА з вимогою перевірити стан покриття на арені "Метрополітано". Співробітники обох команд разом із представниками УЄФА провели вимірювання та зафіксували, що висота трави становить 26 міліметрів. Цей показник повністю відповідає встановленим регламентом нормам.

Як зазначається, у мадридському клубі вважають цю скаргу спробою тиску з боку Барселони.

Нагадаємо, що восьмого квітня Барселона на "Камп Ноу" поступилася Атлетико в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів із рахунком 0:2. Другий тайм каталонці провели в меншості після вилучення центрального захисника Пау Кубарсі.

Пізніше головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік висловлював невдоволення суддівськими рішеннями після першого поєдинку команд.

Сімеоне – про скарги Барселони на суддівство: Нас це анітрохи не хвилює

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 у Мадриді. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Флік – про матч-відповідь з Атлетико в ЛЧ: Нам не потрібне диво
Барселона Ліга чемпіонів УЄФА Атлетико Мадрид

УЄФА

Президент УЄФА розкритикував Італію за неналежну підготовку до Євро-2032
УЄФА покарав штрафом УАФ через заборонений банер на матчі Євро-2026
УЄФА відхилив пропозицію англійських клубів розширити заявку на Лігу чемпіонів
УЄФА скасував Фіналіссіму-2026 через воєнні дії на Близькому Сході
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти вінгера Челсі за інцидент з болбоєм у матчі ЛЧ

Останні новини