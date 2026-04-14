УЄФА відхилив скаргу Барселони на газон стадіону Атлетико напередодні очної зустрічі в 1/4 фіналу ЛЧ

УЄФА визнав безпідставною скаргу Барселони на висоту газону домашнього стадіону мадридського Атлетико перед очним матчем у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Marca.

Представники каталонського клубу звернулися до УЄФА з вимогою перевірити стан покриття на арені "Метрополітано". Співробітники обох команд разом із представниками УЄФА провели вимірювання та зафіксували, що висота трави становить 26 міліметрів. Цей показник повністю відповідає встановленим регламентом нормам.

Як зазначається, у мадридському клубі вважають цю скаргу спробою тиску з боку Барселони.

Нагадаємо, що восьмого квітня Барселона на "Камп Ноу" поступилася Атлетико в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів із рахунком 0:2. Другий тайм каталонці провели в меншості після вилучення центрального захисника Пау Кубарсі.

Пізніше головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік висловлював невдоволення суддівськими рішеннями після першого поєдинку команд.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 у Мадриді. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.