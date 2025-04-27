Динамо робить Шахтар третім. Підсумки 26 туру УПЛ

Ви теж бачили це? Чудову гру Ворскли проти Вереса? Надзвичайно драматичну дуель Оболоні з Карпатами? Сенсаційну перемогу Руху в Одесі? Прекрасний вийшов ігровий день, побільше б таких!

25.04 ​

Інгулець – Олександрія 0:1

Зоря – Лівий Берег 2:1

26.04​

Чорноморець​ – Рух 1:2

ЛНЗ – Кривбас 0:0

Оболонь – Карпати 2:2

27.04​

Ворскла – Верес 3:0

– Верес Колос – Полісся 1:1

Шахтар – Динамо 2:2

А, точно. Величезний хмарочос матчу, який майже нічого не означав, затьмарив усі інші події у турі.

При цьому і "класичне", звичайно, вийшло непоганим. У ньому був фірмовий нерв, коли на пару годин забуваєш про все і думаєш, що немає нічого важливішого за дві конкретні цифри на табло. Динамо жахливо почало, Шахтар жахливо закінчив – а виграла, мабуть, Олександрія.

Станом зараз "гірники" відстають від команди Ротаня на 6 очок. У розіграші залишилося всього 12, і якщо враховувати, що у попередніх дев'яти турах Олександрія втратила лише 5 (!) пунктів, "гірників" врятує лише диво. Ба більше – і від першого місця підопічні Ротаня, загалом, у чотирьох пунктах. Динамо, звичайно, теж мало втрачає, але йому ще грати з Полісся, Колосом... Скажімо так: як би рішення арбітра не призначати пенальті у ворота Руху не стало доленосним.

Динамо підвели дитячі помилки

Смішно, коли на результат сезону в багатомільйонній країні та розташування багатомільйонних команд у таблиці впливають помилки, які й не в кожному дворі допускають. Шахтар був гранично далекий від похмурих думок на початку сезону, бо Динамо почало максимально комфортно для нього.

Неправда, що пенальті на початку гри – це помилка Михавка. Перший гол Шахтаря був забитий завдяки помилкам Михавка, у множині. Тарас спочатку неакуратним пасом дав розпочати атаку супернику, а потім ударив по гравцю Шахтаря. Нічого особливого не зробивши, чинний чемпіон повів у рахунку.

Егіналду святкує гол у ворота Динамо ФК Шахтар Донецьк

Другий м'яч Шахтаря вийшов зовсім соромним для Динамо. На топ-рівні воротарів критикують, коли вони відбивають м'яч перед собою, а Нещерет просто його не зафіксував і буквально виклав на блюдечку для Егіналду. У бразильця жахлива реалізація цього сезону, але з кількох метрів у порожні ворота зміг забити й він.

Такі речі – а ще відверта безпорадність довгий час після того, коли навіть Нещерет не розумів, кому пасувати – нагадують, що навіть титул не скасовує безлічі проблем киян. Динамо виявилося абсолютно неконкурентоспроможним на європейському рівні, йому, на мою думку, потрібний воротар, у команди просто багато ігрових недоліків... Але вистачає й переваг.

Шахтар не вистачило на дві битви за тиждень

Пушич вирішив не мудрувати й повністю, на 100% повторив стартовий склад, що вийшов проти Полісся. Той самий склад, який 120 хвилин бився у найважчому матчі ще в середу. Шовковський же повторив склад на 18,18%, або, якщо любите прості дроби, на 2/11. Тільки Попов та Ярмоленко вийшли й проти Буковини у середу, і проти Шахтаря – але навіть вони, звичайно, проти середняка першої ліги напружувались значно менше, ніж Шахтар у Житомирі.

Чи варто дивуватися, що під кінець "класичного" Шахтар зупинився? Якщо фірмовий гол Ваната після класної подачі Дубінчака ще можна вважати чистою майстерністю динамівської школи, то під кінець Динамо возило Шахтар так, як зазвичай не може "возити" Рух або Чорноморець.

Шахтарю, чесно кажучи, навіть з урахуванням двох голів фори пощастило не програти – дуже вже багато моментів він дозволив створити супернику в кінцівці. Ванат не реалізував стовідсотковий момент вже за 1:2, свій шанс зіпсував і Кабаєв – і їм довго б це пригадували, якби Шахтар не провалився ще й на кутовому наприкінці гри. Кабаєв забивав з абсолютно розстрільної ситуації, коли й відновлення Різника не допомогло. Динамо врятувало на останніх секундах обидва "класичні" – і може стати, зокрема, єдиним клубом Європи, який виграє чемпіонат без поразок.

Читайте також : Відео Фото Епічна нічия Динамо та Шахтаря у Львові: репортаж Чемпіона з українського класичного

Асист туру

Ворскла зняла як мінімум частину напруги, впевнено обігравши Верес. Стан справ у лізі, як і раніше, катастрофічний (13 місце, Верес навіть тепер на 11 очок попереду!), але принаймні у конкретній грі дійсно виглядало, що Степанюк (як і запасний воротар Ющишин) пішов на пониження, а не на підвищення.

Можливо, через прірву у рівні мотивації, але Ворскла впевнено переграла суперника. У конкретний момент і Кане виглядав зіркою, і навіть Ндукве, який значну частину сезону провів у дублі – добрим футболістом. Під кінець матчу Максимов надав практику молодому Навіну Малишу, орендованому у Динамо – і навіть він забив після лонгболу від... Ісенка.

Це перший асист від воротаря в сезоні УПЛ, і якщо вдуматися, такий трюк – одна з тих речей, які хоча б іноді очікується від команд Максимова. Вертикальний, агресивний футбол, коли футболісти не катають м'яч упоперек поля, а відбирають і рухають його вперед, завжди був стилем Юрія Вільовича. Єдине – Івану Нестеренку краще було б влітку покинути команду. Атакувальний півзахисник виділявся ще за Довганського, але після зміни тренера і тактики зовсім перестав грати.

Вилітаючі визначилися?

Завдяки цій перемозі Ворскла обійшла в таблиці Лівий Берег, але навіть він, якщо говорити про ризик вилетіти безпосередньо, може почувати себе у безпеці.

Юрій Климчук декласував захисників Чорноморця, як Дідьє Дрогба на піку форми. Подачі на форварда ставали повною несподіванкою для одеситів – Климчук мав проблеми із завершенням, а от захисники для нього проблемою не були. Але ж Климчук навіть святкував єдиний гол дуже бурхливо, бо для нього це перший гол із жовтня 2023-го (!), а Рух загалом уперше із серпня 2024-го забив більше одного разу.

Тим часом Олександрія здобула чергові три очки з Інгульцем. Скромний рахунок 1:0 зумовлений промахами Кирила Ковальця – а взагалі підопічні Ротаня мали вигравати з більшою різницею у рахунку. І так сформувалася ситуація, за якої в Інгульця та Чорноморця навіть шанси не проглядаються.

Відставання в 5-6 очок за чотири тури до кінця не виглядає критичним, поки не дізнаєшся, що на фініші обидва аутсайдери мають матчі і з Динамо, і з Шахтарем. Додам, що у Чорноморця дуже багато орендованих у Шахтарі – і в конкретній грі одеситам буде просто неясно, ким грати. Інгулець на такі проблеми не страждає, але він просто дуже слабкий останнім часом: в останніх п'яти матчах жодного у виграшу, і навіть гол забитий лише один. З такими передумовами дуже складно розраховувати на серію перемог – навіть перехідні матчі подарує лише вона.

Кобін погано тренує? Кучер слабкий? Можливо, але для цих двох команд першорядні зовсім інші причини. Комплектація обох команд, які закінчуються на "-ець", була дуже слабкою, хаотичною. Чорноморець вже після старту сезону набирав тих, хто більше нікому не потрібен, Інгулець у принципі грає складом рівня першої ліги – і весь сезон страждає щодо місця проведення "домашніх" ігор. Нагадаю, що новим вибором Поворознюка для тимчасового дому стала Олександрія, тож цьому клубу було ще простіше перемогти.

Карпати за межами Львова втрачають силу

У того, що Інгулець та Чорноморець не гідні грати у вищій лізі, є окремий доказ. Коли Торрес дуже, дуже погано грав за Челсі, в АПЛ стала популярною приказка «Якщо ти пропускаєш від Торреса, то не заслуговуєш грати в Прем'єр-лізі». Так от, закінчився вже 26-й тур, Карпатам у принципі залишилося мало, з ким грати – а за межами Львова у них перемоги лише над Інгульцем та Чорноморцем.

Є ще виїзна перемога над Рухом, але всі все розуміють. У Львові Карпати міцний горішок: 3:0 із Кривбасом, 4:0 із Вересом, нічия із Шахтарем. Динамо відверто пощастило зіграти у Львові на початку сезону, коли Карпати ще не звикли до ліги й навіть посилилися далеко не всіма. На виїзді все валиться з ніг: на полі Оболоні Полегенько навіть не забив пенальті, відправивши м'яч у небеса. Добре хоч Ігор Невес вчасно згадав, як забивати: якщо першого його м'яча довелося чекати до 25-го туру, то другий прийшов уже 26-го – і врятував для Карпат нічию.

Epic fail туру

Кривбас, тим часом зіграв 0:0 з ЛНЗ – але це були зовсім, зовсім не нудні нулі. На початку другого тайму Кліщук так спробував розпочати атаку Кривбаса, що розпочав атаку для ЛНЗ. І черкасці розіграли м'яч, здавалося б, до вірного – але Яшарі зі стовідсоткової позиції пробив вище воріт.

Момент, який чітко вказує на те, що обидві команди перебувають у пошуку своєї гри. Кривбас, хоч і перебуває все ще близько до топ-4, провалює 2025 рік: у нього 2 перемоги у дев'яти матчах. ЛНЗ вже сам визнав провал, помінявши тренера – і, мабуть, на щось цікаве від Григорчука можна буде чекати наступного сезону.

Гол туру

Як уже сказано вище, Зоря змогла обіграти Лівий Берег – і цьому допоміг гол неначе з футбольного симулятора. У житті й такий точний до міліметрів пас на ногу Антюху, як у Яцика, і такий ідеальний за виконанням удар у дотик, як в Антюха проходять дуже рідко. Завжди є фактор випадку, і навіть вітер може змінити все на сантиметри – і зіпсувати. Але тут у луганців вийшло все.

Младен Бартулович сказав, що це не найкрасивіший гол, який він бачив, але "у топ-5, може, входить".