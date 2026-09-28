Динамо з голами Мунгенге та Саленка обіграло Зорю в контрольному матчі

Київське Динамо перемогло луганську Зорю в контрольному матчі під час міжнародної паузи.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Команди зіграли 28 вересня на клубній базі киян. Наприкінці першого тайму Мунгенге реалізував пенальті, а на 88-й хвилині Роман Саленко закріпив перевагу Динамо.

Наступний матч кияни проведуть 11 жовтня проти Карпат у чемпіонаті України.

Контрольний матч

Динамо – Зоря 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Мунгенге (пенальті); 2:0 – 88 Саленко

Напередодні Українська Прем'єр-ліга оголосила дати й час початку матчів 9-го туру сезону-2026/27, який розтягнеться на чотири ігрові дні.