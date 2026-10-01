Циганков міг продовжити кар'єру в титулованому клубі Серії А

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про інтерес до Віктора Циганкова з італійської Серії А, коли вінгер виступав за "біло-синіх".

Такою інформацією він поділився на подкасті в Дениса Бойка.

Фахівець заявив, що вінгера хотів підписати Лаціо. Про це він мав розмову з тодішнім тренером римлян:

"Не знаю, чи надходила пропозиція до клубу. Коли ми грали з Лаціо, після пресконференції в Києві ми з Сімоне Індзагі розмовляли, і він сказав, що у них є конкретний інтерес до Циганкова. Називалася сума приблизно, здається, 17-18 мільйонів євро. Це те, що вони були готові зробити як першу пропозицію. На якому етапі це зупинилося та чи була вона офіційною, тут я вже не знаю".

Зазначимо, що врешті-решт Віктор перейшов у Жирону за 5 мільйонів євро. Наприкінці літа 2026 року він залишив каталонців і наразі виступає за Аякс.

У складі амстердамців Циганков поки провів чотири матчі. В них він забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Раніше Олександр Хацкевич розповідав, що під час ігрової кар'єри ним також цікавились представники топових чемпіонатів. Був інтерес з Англії та Іспанії.